أليكس فيرجسون يحضر أول مباراة لـ أموريم مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - كشفت تقارير إنجليزية عن حضور السير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد الإنجليزي، مباراة الليلة أمام بودو جليمت النرويجي، والتي ستقام على ملعب أولد ترافورد في الدوري الأوروبي.

وسيدخل البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ملعب "أولد ترافورد" للمرة الأولى وذلك حينما يقود الفريق في مواجهة بودو جليمت النرويجي، الليلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي لكرة القدم.



وقاد أموريم، الذي تولى المنصب خلفا للهولندي إيرك تن هاج الذي تمت إقالته لسوء النتائج بعد موسمين ونصف الموسم، الفريق في أول مباراة بالدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، وتعادل الفريق مع إبسويتش تاون الصاعد حديثا 1.1/

ومع اختلاف الحسابات بين بطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي، فإن التعادل أو تحقيق أي نتيجة سلبية أمام بودو جليمت النرويجي سيكون بمثابة تعقيد لحسابات الفريق في التأهل المباشر لدور الـ16 من المسابقة.

ترتيب مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط، حققها من ثلاث تعادلات وفوز وحيد، حيث تعادل مع تفينيتي الهولندي وبورتو البرتغالي وفناربخشة التركي، فيما حقق الفوز الوحيد على حساب باوك اليوناني في الجولة الماضية.

ويسعى أموريم إلى الحصول على دعم جماهير "أولد ترافورد" سريعا من خلال تحقيق الفوز على بودو جليمت ورفع رصيد الفريق إلى تسع نقاط، ستضعه في صورة المنافسة على المراكز المؤهلة مباشرة لدور الستة عشر، بدلا من دخول حسابات المواجهات الفاصلة والتي ستجمع بين الفريق أصحاب المراكز التاسع وحتى 24 في جدول الترتيب.

ويتمنى المدرب السابق لسبورتنج لشبونة أن يحالفه الحظ في أول ظهور له بملعب فريقه الجديد، خاصة مع صعوبة المهمة في ظل تراجع مستوى بعض لاعبو الفريق وحاجته لضم بعض العناصر الجديدة.

على الجانب الآخر، تعرض بودو جليمت للهزيمة في الجولة الماضية أمام كاراباغ الأذربيجاني، لكنه كان قد حقق بداية جيدة حينما فاز على بورتو البرتغالي في الجولة الأولى ومواطنه سبورتينج براجا في الجولة الثالثة، فيما تعادل في الثانية مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي.

ويحتل الفريق النرويجي المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، مشتركا في نفس الرصيد مع فرق ستيوا بوخارست الروماني وليون الفرنسي ورينجرز الاسكتلندي وأولمبياكوس اليوناني المتفوقين عليه في فارق الأهداف، وميتلاند الدنماركي الذي يأتي متخلفا عنه للفارق ذاته.

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