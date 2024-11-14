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فوز النمسا على كازاخستان 0/2 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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فوز النمسا على كازاخستان 0/2 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

فوز النمسا على كازاخستان 0/2 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - اقتنص منتخب النمسا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه كازاخستان (2-0)، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن منتخب النرويج الذي سيكون بإمكانه استعادة صدارة المجموعة في حال فوزه على سلوفينيا (المركز الثالث برصيد 7 نقاط) في وقت لاحق من اليوم الخميس.

على الجانب الآخر، يتذيل منتخب كازاخستان ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

وتقدم منتخب النمسا عن طريق كريستوف باومجرتنر في الدقيقة 15، وبعده بعشر دقائق سجل ميكائيل جريجوريتش الهدف الثاني.

وشهدت المباراة تعرض أليكساندر ماروتشيكين، لاعب منتخب كازاخستان، للطرد في الدقيقة 23.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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