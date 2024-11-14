فوز النمسا على كازاخستان 0/2 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - اقتنص منتخب النمسا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه كازاخستان (2-0)، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن منتخب النرويج الذي سيكون بإمكانه استعادة صدارة المجموعة في حال فوزه على سلوفينيا (المركز الثالث برصيد 7 نقاط) في وقت لاحق من اليوم الخميس.

على الجانب الآخر، يتذيل منتخب كازاخستان ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

وتقدم منتخب النمسا عن طريق كريستوف باومجرتنر في الدقيقة 15، وبعده بعشر دقائق سجل ميكائيل جريجوريتش الهدف الثاني.

وشهدت المباراة تعرض أليكساندر ماروتشيكين، لاعب منتخب كازاخستان، للطرد في الدقيقة 23.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.