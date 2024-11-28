لطيفة توجه رسالة إلى جمهورها بعد فوزها بجائزة أفضل ألبوم في 2024 بدبي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن سعادتها بالحصول على جائزة أفضل ألبوم في عام 2024 من مهرجان ضيافة في دبي عن ألبومها الأخير “مفيش ممنوع”.

وقدمت لطيفة الشكر لجمهورها ولدولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت في فيديو نشرت عبر حسابها على منصة إكس، إن أي نجاح لها يرجع فضله بعد الله إلى أمها وإلى جمهورها.

ألبوم لطيفة مفيش ممنوع

وطرحت لطيفة في وقت سابق ألبوم "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغاني، قامت بتصويرهم جميعا فيديو كليب.

وتعاونت في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين فب تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.