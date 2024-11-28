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مشاهير العرب - نجوم الفن والإعلام والرياضة يحضرون عزاء والد زوجة حمادة هلال (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نجوم الفن والإعلام والرياضة يحضرون عزاء والد زوجة حمادة هلال (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نجوم الفن والإعلام والرياضة يحضرون عزاء والد زوجة حمادة هلال (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - حمادة هلال.. توافد العديد من نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة على عزاء والد زوجة الفنان حمادة هلال المقام حاليا بمسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع.

وكان من أبرز الحضور في عزاء والد زوجة الفنان حمادة هلال: أشرف زكي، والفنان ماجد المصرى، والمطرب محمد شاهين، ومهندس الصوت هانى محروس، والفنانة مي سليم، وشقيقتها ميس حمدان، والفنانة دنيا عبد العزيز، وكريم الحسيني، والإعلامى محمد نشأت، وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، واللاعب وليد سليمان كابتن النادى الأهلى المعتزل.

عزاء حما حمادة هلال

جنازة حما الفنان حمادة هلال

وشيع الفنان حمادة هلال بالأمس، جثمان والد زوجته من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن للوقوف بجانب الفنان حمادة هلال الذي تأثر برحيله حيث كان يعتبره والده الثاني.

وكان من أبرز الحضور في جنازة حما الفنان حمادة هلال: محمد لطفي، هبة مجدي، أحمد عصام، الإعلامية بوسي شلبي، عماد زيادة، المنشد الديني مصطفى عاطف وآخرين.

وفاة والد زوجة حمادة هلال

وفي وقت سابق، نعى الفنان حمادة هلال، والد زوجته الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم، بعد صراع مع المرض بكلمات مؤثرة.

وكتب حمادة هلال، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوي.. اللهم اسكنه فسيح جناتك اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب».

آخر أعمال حمادة هلال

وتعد آخر أعمال الفنان حمادة هلال، هي أغنية «حصل» والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان.

وفي وقت سابق، أعلن حمادة هلال، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «ياريت أهالينا ما ربونا»، ومن المقرر أن يتم طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات خلال الفترة المقبلة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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