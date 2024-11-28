الموت يفجع الفنانة حنان سليمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - أعلنت الفنانة حنان سليمان، وفاة شقيقها المهندس صبري حسن سليمان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت حنان سليمان: «توفي إلى رحمة الله أخي المهندس صبري حسن سليمان العزاء غدا الجمعة بمسجد الكويتي بزهراء المعادي».

حنان سليمان تشارك في مسلسل وتقابل حبيب

وتشارك الفنانة حنان سليمان في مسلسل وتقابل حبيب الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز.



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