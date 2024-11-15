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عبد الباسط والفشني ورفعت الأبرز، خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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عبد الباسط والفشني ورفعت الأبرز، خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

عبد الباسط والفشني ورفعت الأبرز، خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:57 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

 

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الأنعام 5 ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف  30 ق.


00: 8 (ص) تلاوة للشيخ   محمد هليل  وما تيسر من سورة الرعد 30 ق.


12:27 (قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة فاطر 30ق.


13:07 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  فاروق أحمد ضيف وما تيسر من سورة مريم  15ق.


13:32 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ السعيد عبدالصمد الزناتى وما تيسر من سورة الإسراء  15ق.

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ إبراهيم سلامة 5ق الساعة 14:43


مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوي من سورة النمل 29 ق

16:34 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة النجل   10ق.


17:04 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ فتحي المليجي/ وما تيسر من سورة الأنبياء 30 ق


17:38 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد  وما تيسر من سورة الأنفال  15ق


18:24 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  شعبان الصياد وما تيسر من سورة طه 30 ق


19:27 (قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى/وما تيسر من سورة الشورى  30 ق


19:39 (قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ عبد العزيز علي فرج/وما تيسر من سورة الإنسان 25 ق


22:15 (قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ /كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الأنعام  30 ق


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل/ وما تيسر من سورة آل عمران  42 ق


24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ الشحات محمد أنور/ وما تيسر من سورتى الحجرات – ق 44 ق


01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ سيد عطية ندا وما تيسر من سورة الذاريات   15 ق


3:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد الصيفي وما تيسر من سورة الحديد  30 ق


05:23 (بعد الفجر) للشيخ عبد اللطيف الديش وما تيسر من سورة طه   15 ق


05:41 (بعد الفجر) للشيخ/ عبد الواحد زكي راضي وما تيسر من سورة الأحقاف 10ق


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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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