عبد الباسط والفشني ورفعت الأبرز، خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:57 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الأنعام 5 ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30 ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد هليل وما تيسر من سورة الرعد 30 ق.



12:27 (قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة فاطر 30ق.



13:07 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ فاروق أحمد ضيف وما تيسر من سورة مريم 15ق.



13:32 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ السعيد عبدالصمد الزناتى وما تيسر من سورة الإسراء 15ق.

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ إبراهيم سلامة 5ق الساعة 14:43



مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوي من سورة النمل 29 ق

16:34 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة النجل 10ق.



17:04 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ فتحي المليجي/ وما تيسر من سورة الأنبياء 30 ق



17:38 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الأنفال 15ق



18:24 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة طه 30 ق



19:27 (قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى/وما تيسر من سورة الشورى 30 ق



19:39 (قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ عبد العزيز علي فرج/وما تيسر من سورة الإنسان 25 ق



22:15 (قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ /كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الأنعام 30 ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل/ وما تيسر من سورة آل عمران 42 ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ الشحات محمد أنور/ وما تيسر من سورتى الحجرات – ق 44 ق



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ سيد عطية ندا وما تيسر من سورة الذاريات 15 ق



3:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد الصيفي وما تيسر من سورة الحديد 30 ق



05:23 (بعد الفجر) للشيخ عبد اللطيف الديش وما تيسر من سورة طه 15 ق



05:41 (بعد الفجر) للشيخ/ عبد الواحد زكي راضي وما تيسر من سورة الأحقاف 10ق



ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.