مشاهير العرب - حلمي عبد الباقي: بعض النساء تعتبر أن الخيانة تبدأ بمجرد نظرة العين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - علق المطرب حلمي عبد الباقي، على الأغاني التي تتناول الخيانة الزوجية، موضحا أن الخيانة يندرج تحتها عدد من المفاهيم.

وقال عبد الباقي، خلال لقائه ببرنامج «الحياة أنت وهي»، الذي تقدمه الإعلامية راندا فكري، عبر قناة «الحياة»: إن الأغاني التي تتكلم عن الخيانة كثيرة، فضلا عن أن الخيانة يندرج تحتها عدد من المفاهيم، إذ أن هناك بعض النساء تعتبر أن الخيانة تكون وتبدأ من العين وبمجرد نظرة.

وأوضح: «ليس عيبًا على الطرف المخطئ الاعتذار، وأن يبين مشاعره كاملة، والاعتذار ليس أداة للتقليل من قيمة الرجل أو المرأة، وكل ما زاد القساوة زاد الجفا والفجوة بين الطرفين».

حفل حلمي عبد الباقي بمهرجان الموسيقى العربية

ومؤخرا أحيا الفنان حلمي عبد الباقي حفل غنائي ساهر تحت قادة المايسترو الدكتور عادل مصطفي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32، بمشاركة فرقة تقاسيم.

وقدم حلمي عبد الباقي خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها، وسط سحر خاص وأجواء أسطورية.