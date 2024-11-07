تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد وتر حساس.. صبا مبارك تستعد لعرض «موعد مع الماضي» على نتفلكس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد وتر حساس.. صبا مبارك تستعد لعرض «موعد مع الماضي» على نتفلكس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وتر حساس.. صبا مبارك تستعد لعرض «موعد مع الماضي» على نتفلكس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - تستعد الفنانة صبا مبارك، لانطلاقة أحدث أعمالها التي تحمل اسم «موعد مع الماضي» بالتعاون مع منصة نتفلكس الرقمية خلال الفترة المقبلة، والتي تستكمل من خلاله نشاطها الفني بعد عرض مسلسل وتر حساس على ON لديها.

وفي هذا السياق، شوقت صبا مبارك المتابعين، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لعرض مسلسل موعد مع الماضي، معلقة: «مش دايمًا اللي شايفينه هو الحقيقة، مسلسل موعد مع الماضي يُعرض 6 ديسمبر حصريًا على نتفليكس».

وشهد البرومو التشويقي لمسلسل موعد مع الماضي المقرر عرضه عبر منصة نتفلكس، الكثير من التفاصيل والأحداث المشوقة، حيث تظهر حالة من التوتر بين فريق العمل، والصراع الذي تدور أحداث العمل.

مسلسل موعد مع الماضي لـ آسر ياسين

من المقرر أن موعد عرض مسلسل موعد مع الماضي على منصة نتفليكس في يوم 6 ديسمبر 2024، ويتكون مسلسل موعد مع الماضي لـ آسر ياسين من 8 حلقات.

أحداث مسلسل موعد مع الماضي

يدور مسلسل موعد مع الماضي في مصر حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية. ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

المسلسل من بطولة آسر ياسين وشريف سلامة وصبا مبارك وركين سعد ومحمود حميدة وهدى المفتي وتامر نبيل وشيرين رضا من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

اقرأ أيضاً
مسلسل وتر حساس الحلقة 5.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة «صور»

بعد طرح البرومو.. تفاصيل مسلسل «موعد مع الماضي» بطولة آسر ياسين

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 9.. هل تواصل سلمى انتقامها من كاميليا؟

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق