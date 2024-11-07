مشاهير العرب - بعد وتر حساس.. صبا مبارك تستعد لعرض «موعد مع الماضي» على نتفلكس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - تستعد الفنانة صبا مبارك، لانطلاقة أحدث أعمالها التي تحمل اسم «موعد مع الماضي» بالتعاون مع منصة نتفلكس الرقمية خلال الفترة المقبلة، والتي تستكمل من خلاله نشاطها الفني بعد عرض مسلسل وتر حساس على ON لديها.

وفي هذا السياق، شوقت صبا مبارك المتابعين، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لعرض مسلسل موعد مع الماضي، معلقة: «مش دايمًا اللي شايفينه هو الحقيقة، مسلسل موعد مع الماضي يُعرض 6 ديسمبر حصريًا على نتفليكس».

وشهد البرومو التشويقي لمسلسل موعد مع الماضي المقرر عرضه عبر منصة نتفلكس، الكثير من التفاصيل والأحداث المشوقة، حيث تظهر حالة من التوتر بين فريق العمل، والصراع الذي تدور أحداث العمل.

مسلسل موعد مع الماضي لـ آسر ياسين

من المقرر أن موعد عرض مسلسل موعد مع الماضي على منصة نتفليكس في يوم 6 ديسمبر 2024، ويتكون مسلسل موعد مع الماضي لـ آسر ياسين من 8 حلقات.

أحداث مسلسل موعد مع الماضي

يدور مسلسل موعد مع الماضي في مصر حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية. ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

المسلسل من بطولة آسر ياسين وشريف سلامة وصبا مبارك وركين سعد ومحمود حميدة وهدى المفتي وتامر نبيل وشيرين رضا من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.