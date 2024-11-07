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مشاهير العرب - قبل عرضه.. تفاصيل شخصية سارة سلامة في «نقطة سوده» | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل عرضه.. تفاصيل شخصية سارة سلامة في «نقطة سوده» | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. تفاصيل شخصية سارة سلامة في «نقطة سوده» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:51 مساءً - كشفت الصفحة الرسمية لشاشة mbc مصر، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تفاصيل شخصية الفنانة سارة سلامة ضمن أحداث مسلسل نقطة سوده، المقرر انطلاقته خلال الفترة المقبلة من نوفمبر الجاري.

وشاركت mbc مصر، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» البوستر التشويقي الذي يكشف عن شخصية سارة سلامة، مشيرة إلى تفاصيلها قائلة: «فيروز منتصر، من ماضٍ صعب إلى طموح لا ينتهي، كيف ستؤمن مستقبلها وسط عائلة السويفي؟ تابعوا التفاصيل في نقطه سوده، في عرض أول وحصري على MBCMASR».

تفاصيل مسلسل نقطة سودة

تذاع أولى حلقات مسلسل نقطة سودة بشكل حصري على منصة «شاهد» يوم 11 نوفمبر المقبل، ويأتي ذلك عقب طرحه عبر شاشة mbc يوم الثلاثاء الماضي.

مسلسل «نقطة سودة»، بطولة أحمد فهمي، وناهد السباعي إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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