مشاهير العرب - بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:10 مساءً - بدت الفنانة هند عبد الحليم خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بصحة جيدة، ويعد هذا الظهور الأول بعد إصابتها بشلل في المعدة، نتيجة تناولها حقن التخسيس.

وخطفت إطلالة هند عبد الحليم خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 أنظار الحضور، وكانت مرتدية فستانا طويلا مجسم باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج صاخب مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر، واختارت تصفيفة شعر مرفوع مع انسدال خصل.

اختيار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لافتتاح الدورة الـ45

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».

وتشمل الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.