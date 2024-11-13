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بالشال والعلم، نجوم الفن يدعمون فلسطين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

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بالشال والعلم، نجوم الفن يدعمون فلسطين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

بالشال والعلم، نجوم الفن يدعمون فلسطين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - عبر نجوم ونجمات الفن الذين توافدوا على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية عن دعمهم لفلسطين بطرق عدة.

وحرص عدد من النجوم على وضع “دبوس” يحمل خريطة وعلم فلسطين دعما للقضية الفلسطينية وعلى رأسهم الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان وكذلك زوجته، والفنانة هبة مجدي والفنانة بشرى، والفنان صبري فواز، والمخرج خالد يوسف وغيرهم.

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فيما حرص عدد من  الفنانين على ارتداء ملابس يدخل في تصميمها شكل الكوفية الفلسطينية، ووضع الفنان طه دسوقي فوق بدلته الشال الفلسطيني.

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عدد الأفلام المشاركة بالمهرجان 

وتقام الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي في الفترة من اليوم 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

المكرمون في المهرجان 

ويكرم المهرجان  في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما يتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي 

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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