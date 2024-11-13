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مي عمر تحتفل بالانتهاء من تصوير مسلسل إش إش - أخبار كلمتك

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مي عمر تحتفل بالانتهاء من تصوير مسلسل إش إش - أخبار كلمتك

مي عمر تحتفل بالانتهاء من تصوير مسلسل إش إش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - مسلسل إش إش، انتهت الفنانة مي عمر من تصوير جميع مشاهد مسلسلها الرمضاني إش إش تحت قيادة زوجها المخرج محمد ساميّ إستعدادا لعرضه في رمضان 2025.

مي عمر تنتهي من تصوير مسلسل إش إش 

واحتفل فريق عمل إش إش بانتهاء التصوير بحفل داخل لوكيشن التصوير بحضور جميع الأبطال وعلي رأسهم مي عمر ومحمد سامي 

 

ويدخل المسلسل مرحلة المونتاج والمكساج، حتى يكون جاهزًا بعدها للعرض، حيث يبدأ بعدها المخرج محمد سامي في تصوير مسلسل “سيد الناس” مع الفنان عمرو سعد وداليا البحيري وأحمد رزق.

 

تفاصيل مسلسل أش أش 

وتدخل أش أش الشخصية التي تلعبها الفنانة مى عمر في خلافات مع خالتها التي تلعب دورها الفنانة هالة صدقي بسبب عملهما في مهنة واحدة.

 

وتقوم أسرة العمل حاليًا بتصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل بين شوارع السادس من أكتوبر وبعض شوارع وسط البلد، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من 4 أيام.

والعمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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