مهرجان القاهرة السينمائي، إنجي المقدم: مش لاقية شغل يستفزني ومصابة بإحباط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - كشفت الفنانة إنجي المقدم، عن معاناتها بسبب اختيار الأدوار الفنية الأمر الذي قد يدخلها في حالة إحباط بالبقاء في المنزل.

إحباط إنجي المقدم

وتابعت إنجي المقدم خلال حديثها على هامش حفل افتتاح الدور الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:"انا بتعب أوي وأحبط أوي بسبب البحث عن دور كويس".

دور تبحث عنه إنجي المقدم

وأضافت: "أنا عايزة دور يستفزني واطلع منه حاجة مطلعتهاش قبل كده واكتشف نفسي من خلاله وعدم حصول ذلك شيء بيدخلني في حالة إحباط لفترة طويلة بعيدة عن الشغل".



ولفتت: "نفسي في سينما أوي لكن علشان بداياتي اللي كانت في التليفزيوني فأنا بعيدة عن السينما".



مهرجان القاهرة السينمائي

وحرص عدد من نجوم ونجمات الفن على حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية، ومن أبرز الحضور: خالد النبوي ومحمود حميدة، وليلى علوي، والمخرج خالد يوسف والفنانة لقاء الخميسي والفنانة رانيا يوسف، والإعلامية هالة سرحان، وعمرو الليثي، ونجلاء بدر، وداليا البحيري، وغيرهم.



فيما غاب عن الافتتاح نجوم آخرون لذهابهم إلى عرض أزياء إيلي صعب في المملكة العربية السعودية، مثل: يسرا، وأحمد حلمي، وعمرو دياب، وغيرهم.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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