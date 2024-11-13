مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار بمجرد وصولها لحفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي انطلقت اليوم فعالياته داخل دار الأوبرا.

وتألقت رانيا يوسف على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة أنثوية ساحرة وأنيقة، مرتدية فستان طويل باللون الموف مكشوف الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج بتناسب مع إطلالتها الجريئة واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن في مصر والوطن العربي، إلى جانب مشاركة عدد من صناع الأفلام في العالم، كما يشهد الافتتاح منح المخرج الكبير يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، إلى جانب تكريم النجم أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتكريم المخرج دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

اختيار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لافتتاح الدورة الـ45

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».

وتشمل الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

آخر أعمال رانيا يوسف

تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض مسلسلها موضوع عائلي، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشفت رانيا يوسف عن ملامح شخصيتها ضمن أحداث مسلسل موضوع عائلي 3 عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وشاركت رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» البوستر التشويقي لمسلسل موضوع عائلي 3 الذي يكشف عن ملامح شخصيتها، معلقة عليها قائلة: «الموسم الثالث جاي بمفاجآت كتير حابين نشارككم أول مفاجأة.. انضمام نجمة كلنا بنحبها.. خمنوا في التعليقات اسم شخصيتها هيكون إيه؟.

أحداث مسلسل موضوع عائلي

تدور أحداث مسلسل موضوع عائلي حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها.

وخلال الأحداث ترث الإبنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما.