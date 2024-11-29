ماذا تفعل البنوك في الحساب بعد علمها بوفاة العميل؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:52 صباحاً - يبحث العديد من عملاء البنوك عن الشروط والمستندات المطلوبة لمعرفة الرصيد الخاص بحسابات المتوفي في البنوك.

وكان البنك المركزي قد أطلق خدمة الاستعلام عن رصيد المتوفى في البنوك وذلك تسهيلًا على المواطنين وضمن خطة ميكنة وتبسيط الإجراءات، لضمان تقديم الخدمات العامة في أسرع وقت وبأقل مجهود.

وبخصوص المستندات المطلوبة لمعرفة الرصيد البنكي للمتوفى فهي:

ـ تقديم صورة إعلام الوراثة، أو صورة من توكيل يتضمن الكشف عن حسابات المتوفى لدى البنوك.

ـ صورة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتوفى، أو صورة شهادة الوفاة “مميكنة”.

– صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ساري، خاص بمقدم الطلب.

ويتم التقديم في مقر البنك المركزي بشارع الجمهورية بالدور الارضي من خلف المبنى بشرط شهادة الوفاة ومن يقدم يكون احد الورثة الشرعيين وبحوزته بطاقة الرقم القومي وإعلام الوراثة.

وفور إخطار البنك بوفاة العميل يتم ايقاف عمليات السحب أو الايداع من الحساب كما يتم التجميد واحكام الرقابه على الحساب تماما لحين توزيع التركه بشكل شرعي على جميع الورثه المستحقين.

كما يتم تغيير الحساب من اسم صاحبه الي ورثة العميل لحين حضورهم الي البنك وتوزيع الأنصبة عليهم.

طريقة استخراج إعلام الوراثة

خلافات كثيرة تقع بين أطراف الأسرة حول توزيع التركة، ونجد العديد من المواطنين يتساءلون عن الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستخراج إعلام الوراثة، والشروط القانونية لتوزيع الميراث، والفرق بين استخراج إعلام الوراثة للبالغين والقصر، وما الأوراق التي يجب إحضارها من قبل المدعي وتكلفة ذلك الإجراء الخاص باستخراج إعلام الوراثة.

خلال السطور التالية ترصد كلمتك الشروط اللازمة لتوزيع الميراث و3 إجراءات لاستخراج إعلام الوراثة والأوراق المطلوب تقديمها لمحكمة الأسرة.

- تقضى المحكمة بـ "توزيع التركة" وفقًا لعدد الورثة ودرجة قرابة كل واحد منهم.

- إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة.

- يلزم توفر شهادة الوفاة الكمبيوتر من مكتب الصحة بخاتم الدولة.

- إعلان الورثة يتم على عنوان واحد أو أكثر حسب إقامتهم، كما يمكن استلام أحد الورثة الإعلان عن باقى الورثة.

-يجب توافر شهود بالجلسة للتحقيق بوفاة ووراثة من ذكر أسمائهم بالطلب.

- إذا تنازل أي من الورثة عن نصيبهم -بإرادته- ويتم توزيعه ميراثه على باقي الورثة.

-الأوراق المطلوبة لإعلام الوراثة تشمل طلب إلى رئيس محكمة الأسرة مبينا به" اسم المتوفى- تاريخ الوفاة- أسماء ورثته- أصل شهادة الوفاة او مستخرج رسمي منها - ورقة بصيغة الإعلان بجلسة- دمغات محاماة- حافظة مستندات- صورة من بطاقة مقدم الطلب- صورة من كارنيه النقابة-صورة من التوكيل".

- يتم تحديد جلسة لنظر الإعلام يقوم مقدم الطلب بإعلان باقي الورثة بتاريخ الجلسة بإعلان على يد محضر.

-لا يشترط حضورهم لتلك الجلسة وإذا لم يتم إعلان الورثة، فيجب حضورهم جميعا.

- في حالة استخراج إعلام الوراثة للقصر يتم استخراج قرار وصاية بتعيين وصي على الوريث القاصر والذي يتقدم بطلب إعلام الوراثة.

-يتم تجنيب نصيب القاصر من التركة وإيداعه في البنك في حساب خاص لا يجوز الصرف منه، إلا بعد رفع الوصاية عند بلوغ القاصر سن الرشد أو بإذن للوصي بالصرف من القاضي.

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