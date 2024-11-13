ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - أعربت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بمشاركتها في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معقبة:"المهرجان كان واحشني".

تصدر اسم فلسطين مهرجان القاهرة السينمائي

وأضافت:"سعيدة إن الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي باسم فلسطين وعرض فيلم حالة عشق بحفل الافتتاح، وسعيدة أيضا بلجنة التحكيم وأفلام المسابقة وأتمنى تكون دورة موفقة لإن حصل فيها جهد كبير واحنا مقدرين".

وحرص علي حضور المهرجان كل من خالد النبوي ومحمود حميدة ورزان مغربي، والمخرج خالد يوسف والفنانة لقاء الخميسي والفنانة رانيا يوسف وغيرهم، بالإضافة إلي حضور ليلي علوي ونجلاء بدر والفنانة نسرين أمين .

وكان من أول الحضور الإعلامية هالة سرحان، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منال سلامة، ودينا، وفي المقدمة حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته.

أفلام ليلى علوي

وعن مشاركتها السينمائية الأخيرة لفتت ليلى علوي:"سيناريو فيلم ال شنب مختلف وسعيدة بالإقبال على الفيلم بالسينمات، أما فيلم المستريح لذيذ وهاكون فيه مختلفة وأتمنى ينال إعجاب الناس ".

مهرجان القاهرة السينمائي



ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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