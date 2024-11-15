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خيري بشارة يكشف سر رفضه عمل جزء ثان من فيلم كابوريا - أخبار كلمتك

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خيري بشارة يكشف سر رفضه عمل جزء ثان من فيلم كابوريا - أخبار كلمتك

خيري بشارة يكشف سر رفضه عمل جزء ثان من فيلم كابوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:04 صباحاً - كشف المخرج خيري بشارة عن حقيقة عمل فيلم كابوريا الجزء الثاني والذي قدم منه أحمد زكي الجزء الأول وحقق نجاحًا كبيرًا.

 

خيري بشارة يكشف حقيقة عمل جزء ثان من كابوريا 

وقال خيري بشارة في تصريحات له عقب انتهاء ندوته في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، إنه لم يفكر في عمل جزء ثانٍ من كابوريا، لأسباب عديدة منها عدم تعويض الفنان أحمد زكي وحسين الإمام.

وأضاف “بشارة" أن من وجهة نظره لا يوجد هناك نجم شباك بعينه بل كل عصر له فرسانه مفيش حد مخلد، وأنه على مر العصور هو الفارس. 

ونظم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 ندوة خاصة للمخرج خيري بشارة الذي كشف فيها عن العديد من الأسرار.

 

والمخرج خيري بشارة، كواليس تحضيراته لفيلم كابوريا قائلًا: "قررت تقديم عمل مختلف عن الـ 4 أفلام التي سبقت هذا العمل".

وأضاف خيري بشارة خلال ندوته بمهرجان القاهرة السينمائي، أنه تعرض لموقف طريف من قبل الجمهور موضحًا: “واحد وقفني في الشارع وقال لي جالي ذبحة صدرية بسبب فيلم يوم حلو ويوم مر”. 

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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خيري بشارة يكشف سر رفضه عمل جزء ثان من فيلم كابوريا - أخبار كلمتك

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