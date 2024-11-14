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منتخب قطر يخطف فوزا قاتلا من أوزبكستان 3-2 بتصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

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منتخب قطر يخطف فوزا قاتلا من أوزبكستان 3-2 بتصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

منتخب قطر يخطف فوزا قاتلا من أوزبكستان 3-2 بتصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:12 مساءً - فاز منتخب قطر على منتخب أوزبكستان بنتيجة (3-2) مساء اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

فوز مثير لمنتخب قطر على أوزبكستان

وعلى ملعب (جاسم بن حمد) بالعاصمة القطرية الدوحة، تقدم المنتخب القطري بثنائية عن طريق نجمه المعز علي في الدقيقتين 25 و41.

وانتفض منتخب أوزبكستان في الشوط الثاني، الذي أدرك خلاله التعادل بعدما سجل عباس بيك فايزولاييف هدفين في الدقيقتين 75 و80.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل، منح لوكاس مينديز الفوز لقطر عقب تسجيله الهدف الثالث للمنتخب العنابي في الدقيقة 90+12.

ورفع منتخب قطر، الذي حقق انتصاره الثاني مقابل خسارتين وتعادل وحيد، إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف منتخب الإمارات، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد منتخب أوزبكستان، الذي تكبد خسارته الأولى في المجموعة، عند 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف منتخب إيران (المتصدر).

يشار إلى أنه يصعد أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة مباشرة للمونديال، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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