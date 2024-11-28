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الرياضة - 08:39 - ارتفاع ودائع المصريين بالعملات الأجنبية في البنوك لـ 56.78 مليار دولار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:39 - ارتفاع ودائع المصريين بالعملات الأجنبية في البنوك لـ 56.78 مليار دولار - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:39 - ارتفاع ودائع المصريين بالعملات الأجنبية في البنوك لـ 56.78 مليار دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:39 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في بنوك مصر إلى 56.78 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024.

وأوضح البنك المركزي أن رصيد ودائع المصريين بالعملات الأجنبية في البنوك زاد بحوالي 820 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة نمو بلغت 1.5%، مقارنة بـ 55.96 مليار دولار في سبتمبر 2024.

ودائع المصريين بالعملات الأجنبية في البنوك

وجاءت الزيادة في ودائع المصريين بالعملات الأجنبية في البنوك محصلة لنمو الودائع تحت الطلب والتي سجلت نحو 14 مليار دولار في أكتوبر 2024، كذلك بفضل ارتفاع أرصدة الودائع بأجل وشهادات الادخار إلى 42.77 مليار دولار بنهاية أكتوبر.

البنك المركزي عن الودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك

وفي الودائع بأجل وشهادات الادخار أوضح البنك المركزي المصري أن أرصدتها بالعملات الأجنبية داخل البنوك والمملوكة لمؤسسات قطاع الأعمال بلغت 142.847 مليار جنيه أي حوالي 2.92 مليار دولار، أما بالنسبة لأرصدة قطاع الأعمال الخاص فوصلت إلى 9.5 مليار دولار.

شهادات الادخار بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن الودائع بأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية المملوكة للأسر في بنوك مصر سجلت حوالي 30.33 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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