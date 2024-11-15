الرياضة - 08:54 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:54 صباحاً - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، فاستقر سعره على مؤشر شاشة بنك مصر عند 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

استقر سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم عند نحو 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الجمعة عند 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الجمعة عند 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 49.24 جنيه للشراء، 49.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي فسجل عند مستوى 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم الجمعة نحو 49.35 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية صباح اليوم نحو 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

استقر سعر الدولار في بنك البركة اليوم عند 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.