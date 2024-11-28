الرياضة - 08:39 - مصطفى بكري يكشف سر الهجوم الإسرائيلي على شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:39 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك حملة إسرائيلية شرسة يتم شنها ضد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، لافتاً إلى أن السفيرة الإسرائيلية هاجمت شيخ الأزهر واتهمته بمعاداة السامية ونشرت تقريرا يهاجم شيخ الأزهر بسبب مواقفه الرافضة لوحشية الكيان الصهيوني ضد غزة".

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن شيخ الأزهر يعرف دائما بمواقفه الداعمة للشعوب العربية والمناهضة للاحتلال والمناهضة لازدراء الأديان، موضحاً أن الدكتور أحمد الطيب رمز ديني وطني لا أحد يختلف عليه، وهجوم السفيرة الإسرائيلية غير مقبول ضد قيمة وقامة دينية كبيرة ومؤسسة عريقة مثل الأزهر الشريف.

وأوضح أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب مواقفه دعمة للحقوق وللأديان السماوية، مشيراً إلى أن الانتقادات الإسرائيلية لا تتوقف منذ عملية طوفان الأقصى ضد الدكتور أحمد الطيب لدعمه للقضية الفلسطينية.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن التقرير ادعى أن الأزهر داعم للإرهاب وتناسى أن الأزهر هو الذي يناهض الإرهاب، وينشر المنهج الوسطي عبر تاريخه، منوهاً أن التقرير يتهم الأزهر بالتعامل بازدواجية في قضايا الإرهاب والتطرف، وهذا عار تماماً من الصحة، وهذه دعوة مضللة وأن الأزهر أصدر العديد من البيانات المناهضة للإرهاب.

وتابع، أن التقرير ادعى أن الأزهر يمثل عداء واضح للسامية، وهذا غير صحيح لأن الأزهر عبر تاريخه القديم والحديث يؤكد مناهضته للاضطهاد ضد الأديان السماوية، وأن الأزهر يفرق بين اليهودية كدين والصهيونية، مؤكداً أن شيخ الأزهر دائما عند مستوى الحدث مدافعا عن القيم، وأنه إذا لم يقل الأزهر كلمته فمن الذي يتحدث".