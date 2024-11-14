تصفيات أمم أفريقيا، تونس تفوز على مدغشقر 3-2 في الوقت القاتل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:20 مساءً - فاز منتخب تونس على نظيره مدغشقر بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

سجل ثلاثية تونس كل من حمزة رفيعة وسيف الله لطيف وعلي العابدي في الدقائق 5 و39 و+93، فيما سجل هدفي مدغشقر حارس تونس أمان الله مميش بالخطأ في مرماه بالدقيقة 20 وإبراهيم صموئيل أمادا في الدقيقة 45.

جدير بالذكر أن اللاعب التونسي وجدي كشريدة ظهير أيمن تونس تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 90 بعد تدخل عنيف على لاعب منتخب مدغشقر.

تشكيل تونس أمام مدغشقر

وجاء تشكيل تونس كالتالي:"

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي العابدي.

خط الوسط: عيسى العيدوني – إلياس السخيري – حمزة رفيعة – أنس الحاج محمود.

خط الهجوم: سيف الله لطيف – حازم المستوري.



وتقام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 من مرحلة واحدة بمشاركة 48 منتخبا، تم تقسيمها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل واحدة، يتأهل منها المتصدر والوصيف.

ترتيب مجموعة تونس



ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط فيما يحتل منتخب مدغشقر المركز الأخير برصيد نقطتين.

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