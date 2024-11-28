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الدوري الأوروبي، بورتو يتقدم على أندرلخت 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الأوروبي، بورتو يتقدم على أندرلخت 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، بورتو يتقدم على أندرلخت 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:50 مساءً - الدوري الأوروبي، تقدم فريق بورتو البرتغالي على نظيره أندرلخت البلجيكي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.  

ونجح ويندرسون جالينو في إحراز هدف التقدم لصالح الفريق البرتغالي في الدقيقة 24 من ركلة جزاء. 

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تشكيل بورتو أمام أندرلخت 

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تشكيل أندرلخت أمام بورتو 

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نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الاوروبي عبارة عن دوري  تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

 

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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