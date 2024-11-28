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لاتسيو يتعادل سلبيا أمام لودوجوريتس بالشوط الأول في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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لاتسيو يتعادل سلبيا أمام لودوجوريتس بالشوط الأول في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

لاتسيو يتعادل سلبيا أمام لودوجوريتس بالشوط الأول في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:50 مساءً - تعادل فريق لاتسيو الإيطالي، أمام نظيرة لودوجوريتس البلغاري سلبيا بدون أهداف بالشوط الأول ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي 2024-2025 والتي تقام على  ملعب الأوليمبيكو.

تشكيل لاتسيو أمام لودوجوريتس

يحتل لاتسيو الإيطالي صدارة ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة في أول أربع جولات مبتعدًا عن أقرب منافسيه فريق أياكس الهولندي الوصيف برصيد 10 نقاط، بينما يحتل لودوجوريتس البلغاري المركز الـ34 بنقطة واحدة.

موعد مباراة لاتسيو ضد لودوجوريتس في الدوري الأوروبي

من المقرر أن يكون موعد مباراة لاتسيو ضد لودوجوريتس مساء اليوم الخميس ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 08:45 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ضد لودوجوريتس في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة لاتسيو ضد لودوجوريتس في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي عبر قناة " بي إن سبورتس 6" داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعلق على اللقاء السعودي عبدالله الغامدي وتأتي قائمة القنوات الناقلة للقاء كالآتي:

·      beIN Sports HD 6

·      Sport 1 Hungary

·      Sky Sport Calcio 1

·      Stan Sport

·      SuperSport Maximo 2

·      M+ Liga de Campeones 4.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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