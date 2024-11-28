الصراري تكشف حجم الكارثة في الاعتقال التعسفي (مأساة إنسانية) - أخبار كلمتك

الصراري تكشف حجم الكارثة في الاعتقال التعسفي (مأساة إنسانية) - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - اتهمه بالسب والتشهير.. إبراهيم فايق يتقدم ببلاغ ضد الحكم محمد عادل - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - اتهمه بالسب والتشهير.. إبراهيم فايق يتقدم ببلاغ ضد الحكم محمد عادل - أخبار كلمتك

«الحياء خير كله».. نص خطبة الجمعة غدا 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

«الحياء خير كله».. نص خطبة الجمعة غدا 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بأنشودة دينية وطبق تمر، كريم بنزيما يسترجع ذكرياته مع ريال مدريد (فيديو) - أخبار كلمتك

بأنشودة دينية وطبق تمر، كريم بنزيما يسترجع ذكرياته مع ريال مدريد (فيديو) - أخبار كلمتك

اتحاد كأس الخليج العربي يطلب الاستعانة بالحكم محمود عاشور - أخبار كلمتك

اتحاد كأس الخليج العربي يطلب الاستعانة بالحكم محمود عاشور - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة توتنهام ضد روما في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة توتنهام ضد روما في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة بودو جليمت في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة بودو جليمت في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

عالم أزهري يرد على اتهام السفيرة الإسرائيلية لـ أحمد الطيب بمعاداة السامية - أخبار كلمتك

عالم أزهري يرد على اتهام السفيرة الإسرائيلية لـ أحمد الطيب بمعاداة السامية - أخبار كلمتك

لتسوق آمن خلال الجمعة البيضاء، اتبع هذه الخطوات حتى لا تقع فريسة للاحتيال الإلكتروني والقرصنة - أخبار كلمتك

لتسوق آمن خلال الجمعة البيضاء، اتبع هذه الخطوات حتى لا تقع فريسة للاحتيال الإلكتروني والقرصنة - أخبار كلمتك

اول ظهور لمحافظ البنك المركزي بعدن والكشف عن مناقشة هذا الامر - أخبار كلمتك

اول ظهور لمحافظ البنك المركزي بعدن والكشف عن مناقشة هذا الامر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تشيلسي يتعادل سلبيا مع هايدنهايم في الشوط الأول بدوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تشيلسي يتعادل سلبيا مع هايدنهايم في الشوط الأول بدوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

تشيلسي يتعادل سلبيا مع هايدنهايم في الشوط الأول بدوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:50 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة هايدنهايم ضد تشيلسي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب فويت أرينا، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل تشيلسي أمام هايدنهايم

يورجنسن- أكسيل ديساسي- أدارابيويو- بادياشيل- مودريك- كريستوفر نكونكو- جادون سانشو- هال- كاسادي- فيجا- جويو".

ويتواجد على مقاعد بدلاء البلوز تشيلسي: سانشيز- بيرجستورم- كولويل- مادويكي- فيليكس- تشوكويميكا- جيورجي- داير- ساكي- مهيوكا.

تشكيل هايدنهايم ضد تشيلسي

مولر- تراوري- ماينكا- سيرسليبن-  ثيويركاوف- دورش- مالوني- سكينزا- فانير- هونساك- كوفمان.

 

ترتيب تشيلسي وهايدنهايم في دوري المؤتمر الأوروبي

ويحتل تشيلسي صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بالفوز على جينت (4-2) وباناثينايكوس (4-1) ونوح (8-0).

وبدوره يحتل هايدنهايم المركز السادس بالعلامة الكاملة أيضًا، بالفوز على أولمبيا ليوبليانا (2-1) وبافوس (1-0) وهارتس (2-0).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:09 - سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق