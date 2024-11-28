مواعيد مباريات فريق البنك الأهلي في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:50 مساءً - أعلنت رابطة الأندية منذ قليل مواعيد مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة موسم 2025/2024.

جدول ومواعيد مواجهات البنك الأهلي في كأس الرابطة

وجاءت مواعيد مواجهات فريق البنك الأهلى على النحو التالي:

الجولة الأولى

سيراميكا والبنك الأهلي 8 مساء الأربعاء 11/12/2024 استاد المقاولون العرب

الجولة الثانية

البنك الأهلي وغزل المحلة التاسعة مساء 18/3/2025 إستاد القاهرة.

الجولة الثالثة

البنك الأهلي والمصري 9 مساء 24/3/2024 إستاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة

زد والبنك الأهلى 8 مساء 1/4/2025 إستاد القاهرة.

استقبال مباريات دورى نايل

وأعلنت رابطة الأندية نقل مواجهة البنك الأهلى والأهلى إلى إستاد السلام بدلا من إستاد القاهرة وذلك لعدم جاهزية الإستاد لاستقبال مباريات دورى نايل خلال هذه الفترة.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى مواجهة الأهلى الأحد المقبل فى الخامسة عصرا ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز



السبت 30 نوفمبر

زد ضد حرس الحدود 5 مساء - ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة

سيراميكا ضد مودرن سبورت 5 مساء - ستاد المقاولون

الاتحاد ضد طلائع الجيش 8 مساء - ستاد الإسكندرية

الأحد 1 ديسمبر

البنك الأهلي ضد الأهلي 5 مساء - ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة

سموحة ضد الجونة 8 مساء - ستاد الإسكندرية

إنبي ضد الإسماعيلي 8 مساء - ستاد المقاولون

الاثنين 2 ديسمبر

المصري ضد بيراميدز 5 مساء - ستاد السويس الجديد

بتروجت ضد فاركو 5 مساء - ستاد الكلية الحربية

غزل المحلة ضد الزمالك 8 مساء - ستاد غزل المحلة

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