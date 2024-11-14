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الرياضة - 08:13 - حالة الطقس غدا الجمعة.. «الأرصاد» تحذر من شبورة مائية على هذه المناطق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:13 - حالة الطقس غدا الجمعة.. «الأرصاد» تحذر من شبورة مائية على هذه المناطق - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:13 - حالة الطقس غدا الجمعة.. «الأرصاد» تحذر من شبورة مائية على هذه المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - حالة الطقس غدا الجمعة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح

ونوهت «الأرصاد»، بوجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء بسرعة (30 كم/س) على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024

درجات الحرارة غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 26 17
العاصمة الإدارية 27 16
6 أكتوبر 27 16
بنها 26 17
دمنهور 25 16
وادي النطرون 26 16
كفر الشيخ 25 15
المنصورة 26 16
الزقازيق 26 17
شبين الكوم 25 16
طنطا 25 16
دمياط 24 18
بورسعيد 25 19
الإسماعيلية 26 16
السويس 26 17
العريش 25 14
رفح 25 16
رأس سدر 27 15
نخل 23 09
كاترين 19 08
الطور 25 17
طابا 24 16
شرم الشيخ 27 21
الإسكندرية 24 15
العلمين 24 15
مطروح 25 14
السلوم 25 14
سيوة 26 12
رأس غارب 28 19
الغردقة 29 20
سفاجا 29 19
مرسى علم 28 20
شلاتين 29 20
حلايب 26 21
أبو رماد 29 21
رأس حدربة 28 21
الفيوم 26 15
بني سويف 27 14
المنيا 26 14
أسيوط 27 13
سوهاج 28 14
قنا 29 15
الأقصر 31 14
أسوان 31 15
الوادي الجديد 29 16
أبو سمبل 30 16

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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