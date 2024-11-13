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الهلال السعودي يحدد موقف نيمار من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

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الهلال السعودي يحدد موقف نيمار من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

الهلال السعودي يحدد موقف نيمار من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:43 مساءً - كشفت تقارير صحفية برازيلية، اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة بشأن موقف نادي الهلال السعودي، من مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد تعرضه للإصابة مرة أخرى.

وتعرض نيمار لإصابة عضلية، خلال مباراة الهلال السعودي أمام الاستقلال الإيراني، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وأدت إلى تكهنات حول احتمال نهاية مسيرته في السعودية.

موقف نيمار من كأس العالم للأندية 

وقالت شبكة "TNT" البرازيلية، إن إدارة الهلال ترغب في الإبقاء على نيمار، ومشاركته مع الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في يونيو المقبل.

وكان الهلال قد أعلن، في بيان رسمي، أن الفحوصات التي خضع لها نيمار أكدت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لفترة بين 4 إلى 6 أسابيع.

وفي وقت سابق أوضحت داي كريسبو، إحدى أعضاء الفريق الإعلامي لنيمار، إن اللاعب مستمر مع الهلال حتى نهاية عقده، وأن ما يتردد بشأن رحيله عن الزعيم في يناير المقبل غير صحيح.


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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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