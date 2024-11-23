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المقاولون 2011 يهزم الأهلي بحضور حسام غالي وأمير توفيق - أخبار كلمتك

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المقاولون 2011 يهزم الأهلي بحضور حسام غالي وأمير توفيق - أخبار كلمتك

المقاولون 2011 يهزم الأهلي بحضور حسام غالي وأمير توفيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 01:00 مساءً -  حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2011 انتصارًا مثيرًا على النادي الأهلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري منطقة القاهرة. 


وشهد اللقاء حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأمير توفيق مدير شركة الكرة بالأهلي وطارق سليمان مدرب حراس المرمى بنادي المقاولون العرب. 
 

سجل هدف المباراة الوحيد علي شريف، الذي قدم أداءً مميزًا ساهم في تحقيق هذا الفوز المهم. وأظهر الفريق حماسًا كبيرًا وأداءً قويًا طوال المباراة، مما يعكس جهود اللاعبين والجهاز الفني.
 

 

جهاز المقاولون 2011

 يعمل الجهاز الفني للفريق تحت إشراف الكابتن يسري عبدالغني، رئيس القطاع، والكابتن محمد محمود المشرف الفني لقطاع البراعم،يقود الفريق فنيًا الكابتن سعيد سعد كمدير فني، ويعاونه الكابتن محمد يحيى كمدرب، والكابتن مصطفى مسعد مدربًا لحراس المرمى، إلى جانب الكابتن هاني عدلي كإداري، والكابتن أحمد ناصر كأخصائي للعلاج الطبيعي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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