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تشكيل مواجهة البحرين وأستراليا في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

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تشكيل مواجهة البحرين وأستراليا في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

تشكيل مواجهة البحرين وأستراليا في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - تصفيات كأس العالم، يخوض منتخب البحرين مواجهة نارية أمام نظيره المنتخب الأسترالي، في المباراة التي تجمعهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم بقارة آسيا.

 

تشكيل البحرين أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب البحرين تشكيل مواجهة أستراليا في تصفايت كأس العالم والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: امين بن عدي، حمد الشمسان، سيد ضياء.

خط الوسط: سيد باقر، عباس العصفور، علي حرم، محمد مرهون.

خط الهجوم: إبراهيم الختال، كميل الأسود، علي مدن.


فيما ضم تشكيل منتخب أستراليا ضد البحرين كلا من:

حراسة المرمى: ماثيو رايان.

خط الدفاع: هاري سويتير، توم روجيك، لويس ميلر، كاميرون بورغيس، عزيز بيهيتش.

خط الوسط: انتوني كاسيرس، هايدن ماثيوز،  جاكسون إيفريان.

خط الهجوم: رايلي ماكرجي،كوسيني ينجي،كريج جودين.

تعد المباراة هامة للغاية في تصفيات كأس العالم، خصوصًا في ظل صراع التنافس على المراكز المؤهلة، حيث يحتل المنتخب الأترالي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع السعودية وإندونيسيا، والفوز في مباراة اليوم يدفعه للانفراد بالمركز الثاني خلف منتخب اليابان المتصدر.

فيما يحتل المنتخب البحريني المركز الخامس برصيد 5 نقاط، والفوز يرفع رصيده إلى 8 نقاط ليقتنص المركز الثاني منفردا.

وكان الفريقان تواجها في الجولة الأولى من المنافسات، حيث نجح منتخب البحرين في تحقيق الفوز 1-0 خارج ملعبه. ولم يحقق منتخب البحرين أي انتصار بعدها حيث خسر مباراتين، وخرج بنتيجة التعادل في مباراتين.

 

السعودية تخسر أمام إندونسيا بهدفين نظيفين

وضمن نفس المجموعة، خسر منتخب السعودية أمام نظيره منتخب إندونسيا، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب «جيلورا بونج كارلو»، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة 3 بالمرحلة الثالثة من مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

سجل هدف منتخب إندونسيا اللاعب مارسيلينو فيردينان في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 57.

تشكيل السعودية أمام اندونيسيا 

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تشكيل إندونيسيا أمام السعودية 

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مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

الجدير بالذكر أنه سيتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه فقط إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026 القادم في الدول المذكورة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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