الصين في طريق الانتصار على الاتحاد الأوروبي في معركة الجمارك - أخبار كلمتك

الصين في طريق الانتصار على الاتحاد الأوروبي في معركة الجمارك - أخبار كلمتك

منتخبنا الوطني يحقق فوز ساحق - أخبار كلمتك

منتخبنا الوطني يحقق فوز ساحق - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تعمل على إعادة تأهيل هذا المطار - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تعمل على إعادة تأهيل هذا المطار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل الأمسية الشعرية «فن الواو» بالمجلس الأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل الأمسية الشعرية «فن الواو» بالمجلس الأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

نقيب الفلاحين: استيراد البيض التركي هدفه ضبط السوق وليس إغراقه - أخبار كلمتك

نقيب الفلاحين: استيراد البيض التركي هدفه ضبط السوق وليس إغراقه - أخبار كلمتك

اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية - أخبار كلمتك

اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة 94075 استفسار وشكوى خلال أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة 94075 استفسار وشكوى خلال أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

قيادي سابق فى جماعة الإخوان يهاجم طوفان الأقصى: الضرر أكبر من النفع - أخبار كلمتك

قيادي سابق فى جماعة الإخوان يهاجم طوفان الأقصى: الضرر أكبر من النفع - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة خسائر الاحتلال منذ بدء العدوان البري على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة خسائر الاحتلال منذ بدء العدوان البري على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة أحمد رمضان بيكهام - أخبار كلمتك

منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة أحمد رمضان بيكهام - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

رد فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رد فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو) - أخبار كلمتك

رد فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - منتخب مصر،  رصدت عدسة كلمتك رد فعل مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر بعد استبداله أمام منتخب بتسوانا على استاد الدفاع الجوي في الجولة الختامية لتصفيات أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب ليتأهل منتخب بتسوانا للأمم الإفريقية بشكل رسمي.


 وسجل منتخب بتسوانا هدف التقدم عن طريق أوماتلا كيباثو بالدقيقة 8، إلا أن محمود حسن تريزيجيه عاد وسجل التعادل للفراعنة بالدقيقة 16.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة فيما خطفت بتسوانا المركز الثاني برصيد 8 نقاط ليتأهل رسميا لأمم إفريقيا.

58e907ba75.jpg
6c55d78d37.jpg

تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا

 وجاء التشكيل كالتالي: 

مصطفى شوبير
عمر كمال
أحمد رمضان بيكهام 
محمد ربيعة
محمد حمدي
مروان عطية 
ناصر ماهر 
محمود حسن تريزيجيه 
طاهر محمد طاهر
عمر مرموش
مصطفى محمد

محمد عواد - المهدي سليمان - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - مصطفى فتحي - محمود زلاكا - إبراهيم عادل - أسامة فيصل

وغاب محمد الشناوي وحمدي فتحي عن تشكيلة الفراعنة أمام بوتسوانا لتراكم البطاقات الصفراء.

c421954f79.jpg
2c37e84bee.jpg
cdd582ed4c.jpg
9556b3d715.jpg
f6bc32993d.jpg
95a34fbd3a.jpg
129.jpg
a0a1c2ccd5.jpg
84c9558b4c.jpg
0700e76c53.jpg

 

منتخب مصر يتعادل مع كاب فيردي 

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام مضيفه منتخب الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

تقدم طاهر محمد طاهر لمصر في الدقيقة 31، وتعادل ريان مينديز للرأس الأخضر في الدقيقة 63.

غيابات منتخب مصر في لقاء بوتسوانا

 ويغيب عن الفراعنة فى مباراة بوتسوانا  كلٌّ من: محمد صلاح ورامى ربيعة وزيزو ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وخالد صبحي، ومحمد شحاتة للإصابة، ومحمد الشناوي وحمدى فتحي للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثاني خلال التعادل مع الرأس الأخضر.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 14 نقطة

بوتسوانا 8 نقاط

موريتانيا 7 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

إسبانيا تفوز على سويسرا 3ـ2 بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق