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هزيمة تاريخية، قطر تسقط أمام الإمارات بخماسية في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

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هزيمة تاريخية، قطر تسقط أمام الإمارات بخماسية في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

هزيمة تاريخية، قطر تسقط أمام الإمارات بخماسية في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - تصفيات كأس العالم 2026، حقق منتخب الإمارات انتصارا تاريخيا على قطر بنتيجة (5-0)، في مباراتهما على إستاد آل نهيان في أبوظبي مساء اليوم، في ختام مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل أهداف الإمارات فابيو دي ليما "سوبر هاتريك" في الدقائق 4 و5 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و45  و57 من ركلتي جزاء، ويحيى الغساني في الدقيقة 73، وفشلت قطر في الثأر من خسارتها في لقاء الذهاب في الدوحة بالجولة الأولى من منافسات المجموعة بنتيجة (1-3).

ورفعت الإمارات رصيدها إلى 10 نقاط، وفضت الاشتباك على المركز الثالث للمجموعة الأولى مع قطر التي بقيت في المركز الرابع، بعدما تجمد رصيدها عند 7 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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