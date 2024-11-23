الرياضة - 03:49 - أسعار وأماكن شقق «سكن كل المصريين 5 لمحدودي الدخل.. رابط التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 03:49 مساءً - سكن لكل المصريين5.. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء حجز «شقق الإسكان الاجتماعي» لعام 2024، في إطار مبادرة «سكن لكل المصريين5 ، وهذا الطرح يشمل 78.730 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 75 مترا إلى 90 مترا مربعا، بمقدم حجز 20 ألف جنيه للمحافظات، ومقدم حجز يصل لـ 30 ألف جنيه في المدن الجديدة.

الأقساط الربع سنوية التي سيتم سدادها للحصول على الوحدة السكنية

الشقق الـ 75 مترا

متوفرة في حدائق أكتوبر والسادات والمنيا الجديدة

سعرها يصل لـ 542 ألف جنيه

ويسدد المواطن قسط ربع سنوي في السنة الأولى بواقع 5 آلاف لمدة 4 أقساط

ويكون القسط السنة الثانية 6 آلاف لمدة 4 أقساط

ويكون القسط السنة الثالثة 7 آلاف لمدة 4 أقساط.

شقق الإسكان 90 مترا

سعر 650 ألف جنيه يسدد المواطن قسط ربع سنوي في السنة الأولى بواقع 7 آلاف لمدة 4 أقساط

ويكون القسط السنة الثانية 8 آلاف لمدة 4 أقساط

ويكون القسط السنة الثالثة 9 آلاف لمدة 4 أقساط.

الطرح الجديد شقق سكنية بنظامين

الأول الاستلام الفوري والثاني الوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرا من غلق باب التقديم

تتوفر هذه الوحدات في عدة مناطق داخل المحافظات والمدن الجديدة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات

تتراوح الأسعار بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه.

- الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري في المدن الجديدة

تتراوح الأسعار لمحدودي الدخل من 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه.

- الوحدات التي سيتم تسليمها بعد 36 شهر

تتراوح أسعارها ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه حسب موقع الوحدة ومساحتها.

أماكن بيع كراسات الشروط «سكن كل المصريين 5

يمكن للراغبين في التقديم شراء كراسات الشروط من مكاتب البريد المميكنة في مختلف المحافظات، وكراسة الشروط تباع بسعر 300 جنيه، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية التي تصل إلى 355 جنيها، وتتوافر كرسات الشروط في مكاتب البريد حيث تعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة ظهرا، بينما بعض المكاتب تقدم خدمة في الفترة المسائية من الساعة 11 صباحا وحتى السادسة مساء.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

- تقديم شهادة دخل من جهة العمل.

- إيصال مرافق حديث (مياه، كهرباء، غاز).

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- قسيمة الزواج (للمتزوجين).

- شهادات ميلاد الأبناء.

- إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

طريقة التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 5

يمكن للراغبين في حجز «شقق الإسكان الاجتماعي» التقديم عبر الرابط الإلكتروني الرسمي من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يتيح لهم ملء بياناتهم وإرفاق المستندات المطلوبة.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 5

-3200 وحدة سكنية في مدن أكتوبر الجديدة.

-120 وحدة سكنية في العاشر من رمضان.

-1000 وحدة سكنية في برج العرب الجديدة.

-2400 وحدة سكنية في السادات.

-1550 في أخميم الجديدة.

-420 وحدة سكنية في سوهاج الجديدة.

-1000 وحدة سكنية في قنا الجديدة.

-1200 وحدة سكنية في غرب قنا.

-760 وحدة سكنية طيبة الجديدة.

-800 وحدة سكنية في المنيا الجديدة.

540 وحدة سكنية في أسوان الجديدة.

أماكن الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين محدودي الدخل

-2455 وحدة سكنية في الجيزة مناطق: العياط، وجزر القطوري.

-335 وحدة سكنية في الشرقية.

-3045 وحدة سكنية في المنوفية.

-3495 وحدة سكنية في الفيوم.

-250 وحدة سكنية في الإسماعيلية.

-1320 وحدة سكنية في البحيرة.

-400 وحدة سكنية في مطروح.

-595 وحدة سكنية في شمال سيناء.

-250 وحدة سكنية في جنوب سيناء.

-825 وحدة سكنية في بني سويف.

-777 وحدة سكنية في المنيا.

-851 وحدة سكنية في سوهاج.

-2955 وحدة سكنية في قنا.

-3130 وحدة سكنية في أسيوط.

-2610 وحدة سكنية في الأقصر.

-665 وحدة سكنية في أسوان.

أماكن الوحدات السكنية للتسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين محدودي الدخل بالمدن الجديدة

-13 ألف وحدة سكنية في مدن حدائق العاصمة.

-960 وحدة سكنية في 15 مايو.

-10 آلاف وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة.

-10204 وحدة سكنية في حدائق أكتوبر.

-5639 وحدة سكنية في العاشر من رمضان.

-1000 وحدة سكنية في برج العرب الجديدة.

-300 وحدة سكنية في في السادات.

-504 وحدات سكنية في أسوان الجديدة.

-175 وحدة سكنية في المنيا الجديدة.