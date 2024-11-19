منتخب كوت ديفوار يفوز برباعية على تشاد في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - انتهت مباراة منتخب كوت ديفوار أمام ضيفه منتخب تشاد بنتيجة 0/4، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بأبيدجان، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

يذكر أن منتخبي كوت ديفوار وزامبيا تأهلا إلى كأس أمم أفريقيا 2025 عن هذه المجموعة السابعة.

قائمة المتأهلين لأمم أفريقيا 2025

المغرب — المستضيف

بوركينا فاسو

الكاميرون

الجزائر

الكونغو الديموقراطية

السنغال

مصر

انجولا

غينيا الاستوائية

ساحل العاج

اوغندا

جنوب أفريقيا

الجابون

نيجيريا

تونس

زيمبابوي

زامبيا

مالي

جزر القمر

بنين

السودان

تنزانيا

بتسوانا

موزمبيق

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا