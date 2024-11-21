مباريات اليوم في دوري الكرة النسائية والدوري الإماراتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:29 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس، عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها الدوري المصري للكرة النسائية والدوري الإماراتي.

مباريات اليوم في دوري الكرة النسائية

مودرن سبورت × وادي دجلة - 2:30 ظهرًا

إنبي × الأهلي - 2:30 ظهرًا

مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

البطائح × خورفكان - 2:40 مساءً

العروبة × العين - 5:30 عصرًا

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