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مباريات اليوم في دوري الكرة النسائية والدوري الإماراتي - أخبار كلمتك

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مباريات اليوم في دوري الكرة النسائية والدوري الإماراتي - أخبار كلمتك

مباريات اليوم في دوري الكرة النسائية والدوري الإماراتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:29 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس، عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها الدوري المصري للكرة النسائية والدوري الإماراتي.

 

مباريات اليوم في دوري الكرة النسائية

مودرن سبورت × وادي دجلة - 2:30 ظهرًا

إنبي × الأهلي - 2:30 ظهرًا

مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

البطائح × خورفكان - 2:40 مساءً

العروبة × العين - 5:30 عصرًا

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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