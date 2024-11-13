الرياضة - 12:27 - الأحد.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 |تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:27 مساءً - حج الجمعيات الأهلية 2025.. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي كافة التفاصيل المتعلقة بـ حج الجمعيات الأهلية 2025 خلال هذا الموسم، من حيث موعد التقديم، الشروط، الفئات الممنوعة من أداء فرضة الحج، وكيفية التسجل إلكترونياً.

موعد التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج أن فتح باب التقديم لـ حج الجمعيات الأهلية 1446هـ - 2025، من المقرر أن يكون يوم الأحد 17 نوفمبر، ويستمر الحجز حتى يوم 28 نوفمبر 2024، وذلك لأعضاء الجمعيات الأهلية فقط.

تفاصيل التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

وكشفت الدكتورة مايا مرسي أنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة، يتم حالياً تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ويتم توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات الأهلية، لذلك تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج.

كما يتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة، لاختيار الحجاج الفائزين بكافة المحافظات، وذلك وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، وتخصيص مشرف لكل 46 حاج.

موعد إجراء القرعة الإلكترونية لـ حج الجمعيات الأهلية 2025

ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لـ حج الجمعيات الأهلية 2025 على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة بـ منتصف شهر ديسمبر 2024 المقبل.

وتعلن النتائج النهائية لقرعة حج الجمعيات الأهلية 2025 على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

شروط حج الجمعيات الأهلية 2025

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغبين لأداء فريضة حج الجمعيات الأهلية 2025 لهذا الموسم، وهم كالآتي:

- يجب أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- يجب على أعضاء الجمعية العمومية سداد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024.

- لم يسبق للمتقدم أداء فريضة الحج من قبل طوال حياته، ويتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

- يجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية.

- لا يقل عمر المتقدم لطلب حج الجمعيات الأهلية عن 25 عام.

- يستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عام.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عام.

- لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية.

- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.

- يجب استيفاء الشروط من الراغبين في الحج والمرافق لهم «بحد أقصى مرافقين» من أحد الأقارب.

الفئات الممنوعة من أداء فريضة حج الجمعيات الأهلية

ولن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء فريضة حج الجمعيات الأهلية، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، وهم كالآتي:

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام».

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

- الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية «السل الرئوي المفتوح».

كيفية التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

ويجوز للراغبين في أداء فريضة حج الجمعيات الأهلية، التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الضغط على هذا الرابط، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك.