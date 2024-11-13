ليفربول يدرس إعارة كييزا للدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:26 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول، يفكر في إعارة الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا، جناح الفريق، بعد البداية الصعبة التي عاشها اللاعب مع الريدز.



كييزا (27 عامًا) انتقل إلى ليفربول في الصيف الماضي، قادمًا من يوفنتوس، في صفقة بلغت قيمتها 12 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مفتاح استعادة كييزا لياقته البدنية قد يكون إرساله على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في الميركاتو الشتوي القادم.



وأوضح أن ميلان وروما يتناسبان تمامًا مع خصائصه، لافتا إلى أن انتقاله المحتمل إلى الجيالوروسي سيكون اعتمادًا على من سيكون المدرب الجديد للنادي بعد إقالة إيفان يوريتش.

وختم بأنه إذا قرر الريدز إعارته، فإن النادي سيكون مستعدًّا لتقاسم جزء من الراتب البالغ 7.5 مليون يورو.

يشار إلى أن فيديريكو لم يظهر إلا 3 مرات فقط مع ليفربول، بإجمالي 78 دقيقة.

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