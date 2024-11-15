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مشاهير العرب - كواليس القبض على الإعلامية داليا فؤاد في القاهرة.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - كواليس القبض على الإعلامية داليا فؤاد في القاهرة.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس القبض على الإعلامية داليا فؤاد في القاهرة.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:49 مساءً - تصدر اسم الإعلامية داليا فؤاد، مؤشرات البحث عبر «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليها لحيازتها مواد مخدرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت أجهزة الأمن، ضبطت بحيازة الإعلامية داليا فؤاد مواد مخدرة، وقامت بالتحفظ عليها، لكشف ملابسات الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة للتحقيق.

الإعلامية داليا فؤاد

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول اسم داليا فؤاد، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين أبرز المعلومات عن داليا فؤاد.

أبرز المعلومات عن داليا فؤاد

- الإعلامية داليا فؤاد من مواليد أكتوبر لعام 1985.

- بدأت رحلتها في العمل الإعلامي، عقب تخرجها من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما خاضت تجربة التمثيل في مسلسل عريس دليفري مع الفنان الكوميدي هاني رمزي

داليا فؤاد

- يتابع البلوجر داليا فؤاد على التيك توك ما يقرب من ربع مليون شخص، كما تقدم على المنصة مجموعة من الفيديوهات التي تناقش بعض المصطلحات والكلمات الشائعة بين المواطنين.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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