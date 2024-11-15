بعثة منتخب مصر تغادر كاب فيردي للعودة إلى القاهرة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر كاب فيردي للعودة إلى القاهرة - أخبار كلمتك

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم - أخبار كلمتك

"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

مطالبات بالتحقيق مع إيلون ماسك بسبب اتصال مع بوتين - أخبار كلمتك

مطالبات بالتحقيق مع إيلون ماسك بسبب اتصال مع بوتين - أخبار كلمتك

شروط الاشتراك في مزاد سيارات الجمارك - أخبار كلمتك

شروط الاشتراك في مزاد سيارات الجمارك - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تركي آل شيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المشاركة في جائزة القلم الذهبي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تركي آل شيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المشاركة في جائزة القلم الذهبي - أخبار كلمتك

تركي آل شيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المشاركة في جائزة القلم الذهبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:44 مساءً - كشف تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن القائمة الطويلة للأعمال المشاركة في جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وتضمنت القائمة الطويلة لـ مسابقة القلم الذهبي 47 عملا، تنقسم إلى ثلاث فئات مختلفة، وهم: 30 رواية و7 روايات مترجمة و10 سيناريوهات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأعمال المرشحة ضمن القائمة القصيرة يوم 30 ديسمبر المقبل، بعد أن أغلق باب التقديم في الـ 30 من سبتمبر الماضي، ويتم الكشف عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل كبير يُقام في فبراير 2025.

وقال المستشار تركي آل شيخ إن جائزة القلم الذهبي تهدف الي تأسيس بنك من المحتوى يتم العودة له في أي وقت لإنتاج أعمال فنية، لافتًا إلي أن المسابقة دعاية للرواية والسيناريو وتفتح المجال والفرصة للإبداع.

جائزة القلم الذهبي للرواية

وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك:” قريبا يتم اطلاق "جائزة القلم الذهبي للرواية" والتي تركز على الاعمال الروائية الأكثر شعبية والأكثر قابلية للتحويل لأعمال سينمائية بمجموع جوائز 690 ألف دولار وستكون مقسمة كالاتي:

الجوائز الكبرى

١- المركز الأول: ١٠٠ ألف دولار وتحويل العمل لفيلم سينمائي من إنتاج هيئة الترفيه
٢- المركز الثاني: ٥٠ ألف دولار وتحويل العمل لفيلم سينمائي من إنتاج هيئة الترفيه
٣- المركز الثالث: ٣٠ ألف دولار

جوائز مسارات الرواية

بقيمة ٢٥ ألف دولار لكل من المسارات التالية:
١- أفضل رواية رومانسية
٢- أفضل رواية إثارة وغموض
٣- أفضل رواية كوميدية
٤- أفضل رواية حركة
٥- أفضل رواية فانتازيا
٦- أفضل رواية بوليسية
٧- أفضل رواية رعب
٨- أفضل رواية تاريخية

جوائز أفضل سيناريو مقدم من عمل أدبي

١- المركز الاول: ١٠٠ ألف دولار
٢- المركز الثاني: ٥٠ ألف دولار
٣- المركز الثالث: ٣٠ ألف دولار
ويشترط في هذه الفئة أن يتم تقديم السيناريو والحوار كامل بالإضافة إلى تريتمنت احترافي من ١٠ صفحات.

الجوائز الإضافية

١- جائزة أفضل عمل روائي مترجم: ١٠٠ ألف دولار
٢- جائزة الجمهور: ٣٠ ألف دولار وتكون بالتصويت عبر منصة الكترونية مخصصة.

وأوضح أن لجنة التحكيم الرئيسية بتتكون من 3 روائيين و3 كتاب سيناريو و3 منتجين من العالم العربي بالإضافة الى لجنة إضافية لمرحلة الفرز الأولي.

وأشار “آل الشيخ” إلى أنه  يتم إقامة حفل جوائز كبير منقول تلفزيونيا وعلى منصات مختلفة للإعلان عن الفائزين في المسابقة.

وتابع:"المشاركة مفتوحة للأعمال الأصلية من غير اقتباس باللغة العربية ولجميع الجنسيات والأعمار وسيتم الإعلان عن جميع شروط المسابقة لاحقا.

واختتم قائلا:" متحمس جدا لهذه الخطوة الكبيرة اللي بتفيد الروائيين العرب وصناعة السينما في المنطقة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

انضمام الممثلة الكورية ريو هاي يونغ لطاقم عمل مسلسل Seochodong - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق