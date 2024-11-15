تركي آل شيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المشاركة في جائزة القلم الذهبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:44 مساءً - كشف تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن القائمة الطويلة للأعمال المشاركة في جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وتضمنت القائمة الطويلة لـ مسابقة القلم الذهبي 47 عملا، تنقسم إلى ثلاث فئات مختلفة، وهم: 30 رواية و7 روايات مترجمة و10 سيناريوهات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأعمال المرشحة ضمن القائمة القصيرة يوم 30 ديسمبر المقبل، بعد أن أغلق باب التقديم في الـ 30 من سبتمبر الماضي، ويتم الكشف عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل كبير يُقام في فبراير 2025.

وقال المستشار تركي آل شيخ إن جائزة القلم الذهبي تهدف الي تأسيس بنك من المحتوى يتم العودة له في أي وقت لإنتاج أعمال فنية، لافتًا إلي أن المسابقة دعاية للرواية والسيناريو وتفتح المجال والفرصة للإبداع.

جائزة القلم الذهبي للرواية

وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك:” قريبا يتم اطلاق "جائزة القلم الذهبي للرواية" والتي تركز على الاعمال الروائية الأكثر شعبية والأكثر قابلية للتحويل لأعمال سينمائية بمجموع جوائز 690 ألف دولار وستكون مقسمة كالاتي:

الجوائز الكبرى

١- المركز الأول: ١٠٠ ألف دولار وتحويل العمل لفيلم سينمائي من إنتاج هيئة الترفيه

٢- المركز الثاني: ٥٠ ألف دولار وتحويل العمل لفيلم سينمائي من إنتاج هيئة الترفيه

٣- المركز الثالث: ٣٠ ألف دولار

جوائز مسارات الرواية

بقيمة ٢٥ ألف دولار لكل من المسارات التالية:

١- أفضل رواية رومانسية

٢- أفضل رواية إثارة وغموض

٣- أفضل رواية كوميدية

٤- أفضل رواية حركة

٥- أفضل رواية فانتازيا

٦- أفضل رواية بوليسية

٧- أفضل رواية رعب

٨- أفضل رواية تاريخية

جوائز أفضل سيناريو مقدم من عمل أدبي

١- المركز الاول: ١٠٠ ألف دولار

٢- المركز الثاني: ٥٠ ألف دولار

٣- المركز الثالث: ٣٠ ألف دولار

ويشترط في هذه الفئة أن يتم تقديم السيناريو والحوار كامل بالإضافة إلى تريتمنت احترافي من ١٠ صفحات.

الجوائز الإضافية

١- جائزة أفضل عمل روائي مترجم: ١٠٠ ألف دولار

٢- جائزة الجمهور: ٣٠ ألف دولار وتكون بالتصويت عبر منصة الكترونية مخصصة.

وأوضح أن لجنة التحكيم الرئيسية بتتكون من 3 روائيين و3 كتاب سيناريو و3 منتجين من العالم العربي بالإضافة الى لجنة إضافية لمرحلة الفرز الأولي.

وأشار “آل الشيخ” إلى أنه يتم إقامة حفل جوائز كبير منقول تلفزيونيا وعلى منصات مختلفة للإعلان عن الفائزين في المسابقة.

وتابع:"المشاركة مفتوحة للأعمال الأصلية من غير اقتباس باللغة العربية ولجميع الجنسيات والأعمار وسيتم الإعلان عن جميع شروط المسابقة لاحقا.

واختتم قائلا:" متحمس جدا لهذه الخطوة الكبيرة اللي بتفيد الروائيين العرب وصناعة السينما في المنطقة".

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