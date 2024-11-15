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مشاهير العرب - بعد تصدره التريند ووفاة شقيقه.. آخر أعمال الفنان حسين الجسمي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تصدره التريند ووفاة شقيقه.. آخر أعمال الفنان حسين الجسمي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدره التريند ووفاة شقيقه.. آخر أعمال الفنان حسين الجسمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:22 مساءً - حالة من الحزن يعيشها الفنان الإماراتي حسين الجسمي في الساعات القليلة الماضية، وخاصة بعدما فقد شقيقه الأكبر الفنان جمال الجسمي بعد صراع كبير مع المرض استمر لفترة طويلة.

وحرص حسين الجسمي، على رثاء شقيقه، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات «إكس»، قائلا: «فراقك صعب».

حسين الجسمي

وكان حبيب غلوم، اعلن وفاة شقيق الفنان حسين الجسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الأخ والزميل جمال الجسمي في ذمة الله، شقيق كل من: الفنان الكبير حسين الجسمي، والإعلامي صالح الجسمي، والملحن فهد الجسمي، مضيفا الله يرحمه، ويغفر له، ويصبّر أهله ومحبيه، خالص التعازي للأسرة الكريمة، وللأسرة الفنية في الإمارات، إنا لله وإنا إليه راجعون».

آخر أعمال الفنان حسين الجسمي

والجدير بالذكر، أن حسين الجسمي يعيش حالة من النشاط الفني، حيث طرح آخر أعماله التي تحمل اسم «شوق قلبي»، خلال الفترة الماضية، عبر حسابه على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة.

حسين الجسمي

وأغنية «شوق قلبي» من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، رؤية وألحان وغناء حسين الجسمي، توزيع زيد عادل.

وجايت كلمات الأغنية: «الصيف راح وحر الأشواق ما راح، يا شوق قلبي كيف عمري بدونك، أنت الهناء والحب عمري والأفراح، وفرحة حياتي يوم أناظر عيونك، جنيت من حبك على قلبي أرباح، وقلبي حلف طول الزمن ما يخونك، غلاك من فوق الغلاء و يوم ما طاح، على النوازي، كانهم يسالونك».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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