مشاهير العرب - «الأوبرا» تقدم 4 عروض فنية للباليه الكلاسيكي «دون كيشوت» بالقاهرة والإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - تقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بالتعاون مع السفارة الروسية بمصر، 4 عروض تحت عنوان "أيام من موسكو في مصر" باليه دون كيشوت لنجوم فرقة باليه موسكو الكلاسيكي (روسيا)، حيث يقام العرضان الأول والثاني يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري على المسرح الكبير، وذلك في الثانية عشرة ظهرا وفي الثامنة مساء، ثم تنتقل العروض إلى الإسكندرية، وتبدأ بعرض فى الواحدة ظهرا وعرض ختامي للبالية فى الثامنة مساء يوم الاثنين 25 نوفمبر الجاري في أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش".

وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان اليوم، الجمعة، ن باليه دون كيشوت لنجوم فرقة باليه موسكو الكلاسيكي تصميم رقصات ماريوس بيتيبا، الكسندر جورسكي، ناتاليا كاساتكينا، فلاديمير فاسيليوف، تصميم الأزياء اليزافيتا دفوركينا، مؤلف الموسيقى لودفيج مينكوس والمدير الفنى ايفان فاسيليف، ويتكون العرض من 3 فصول و6 مشاهد، وتدور قصته حول دون كيشوت الذي ينسج قصصا خيالية عن مغامرات مليئة بالعجائب ويعيش أحلام الرومانسية والبطولة، يعجب بـ "كيتري"، التي تحب الحلاق باسيليو، ولكن والدها لورينزو، يريدها أن تتزوج من النبيل الثري "جاماش" بدلا من باسيليو، يظهر دون كيشوت على حصانه في وقت لاحق للبحث عن الحب والبطولة، ومساعدة الضعفاء ويحاول محاربة العمالقة الأشرار ليكتشف أنها ماهي إلا طواحين الهواء والتي يسقط منها ويقع على الأرض ويغرق فى غياهب النسيان يرواده حلم سحري عن رقصة تجمعه بدولسينيا الساحرة الجميلة كالملاك، ومع محاولات لورينزو إتمام خطبتها بجاماش يتظاهر باسيليو بالموت في محاولة أخيرة، ويظهر دون كيشوت من جديد ليجبر لورينزو على مباركة زواج ابنته بالحلاق باسيليو، ويحتفل الجميع بزفاف العاشقين وينطلق دون كيشوت مجددًا بحثًا عن مغامرات جديدة.

يذكر أن فرقة باليه موسكو الكلاسيكي قامت بتقديم نسخ مبتكرة من أعظم الأعمال الكلاسيكية العالمية بتوضيح خطوط الحبكات والشخصيات وتجنب المشاهد البطيئة والمتكررة بما يسهم فى تقليل مدة العروض، مثل "الجمال النائم" الذي قدم برؤية فنية مختلفة من نسختهم لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، وأنشأ كل من كاساتكينا وفاسيليوف مسرحا مميزا بشخصية خاصة نابعة من تفرد عناصر الفرقة التي تقدم عروضها في مسارح مرموقة كالبولشوي وماريانسكي وقصر الكرملين وتتميز بإبداعها الفني بمشاركة مصممين عالميين.

ويضم ربورتوار من 28 عملا كلاسيكيا وباليه كلاسيكي جديد، كما حصد العديد من الجوائز العالمية ويضم أبرز راقصي الباليه ومصممي الرقصات والسينوغرافيا ويتم تنفيذ العروض بمشاركة نخبة من الحائزين على المسابقات الدولية والشعبية والفنانين المكرمين منهم "فلاديمير يوديتش فاسيليف" رئيس مسرح الباليه الكلاسيكي الحكومي وفنان الشعب عام (1995) - ناتاليا ديميتر ييفنا كاساتكينا راقصة باليه ومصممة رقصات روسية وعازفة منفردة لمسرح البولشوى( ١٩٥٤- ١٩٧٦)، فنان الشعب عام (١٩٨٤) وغيرهم " كما يتواصل اكتشاف نجوم بالية جدد.