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مشاهير العرب - «البطلة شافت إني مش أمُّور كفاية».. إسلام إبراهيم عن انسحابه من دور بطولي بماراثون رمضان - أخبار كلمتك

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القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:21 مساءً - كشف الفنان إسلام إبراهيم، عن كواليس انسحابه من بطولة إحدى المسلسلات بسبب رفض البطلة التعاون معه، مشيرا إلى أن المسلسل كان عرضه خلال رمضان 2024.

وقال إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج «الراديو بيضحك» المعروض على«الراديو 9090: «كان في مشروع لرمضان وللأسف محصلش نصيب، كنت مرشح لبطولة، لكن البطلة شافت إني مش أمور كفاية، والله العظيم ده حصل فعلا، فانسحبت بشياكة وبهدوء».

وتابع حديثه معربا عن استيائه من المعايير السطحية التي على أساسها يتم اختيار البطل أو البطلة مستشهدا على ذلك بالنجم يحيى الفخراني: «وفي بعض المعايير السطحية في الاختيارات، وشايف أنها غلط، لأن بابا الدراما أعظم حد في الدراما الدكتور يحيى الفخراني كسر كل القواعد والتابوهات اللي كنا متعودين عليها، عمل نصف ربيع الآخر ده كان عمل رومانسي أنا فاكر، كان ستات مصر كلها متجننين على المسلسل وعليه، وسليمان باشا، الستات كانت بتموت فيه ودكتور يحيى معندوش المواصفات بتاعة الجان اللي هي العضلات والطول».

وأضاف: «الموضوع كله حالة، مش دايمًا المواصفات الشكلية بتبقى هي الأهم، وهي ليها علاقة بفكرة الصدق والإحساس، وأنا مصدق اللي بعمله وبعمله من قلبي ولا لأ».

آخر أعمال إسلام إبراهيم

وكانت آخر أعمال الفنان إسلام إبراهيم مشاركته في مسلسل «تيتا زوزو»، وهو من بطولة الفنانة إسعاد يونس، وحقق العمل خلال فترة عرضه نجاح جماهيري كبير.

مسلسل «تيتا زوزو»شارك من بطولة إسعاد يونس إلى جانب كوكبة من النجوم أبرزهم: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

ودارت أحداث مسلسل تيتا زوزو في إطار درامي اجتماعي حول الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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