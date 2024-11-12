تعرف على إيرادات فيلم الهوى سلطان أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - مازال فيلم الهوي سلطان يتصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته أحمد داود ومنة شلبي.

إيرادات فيلم الهوي سلطان

وحقق فيلم الهوي سلطان إيرادات 2 مليون و607 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس بدور العرض السينمائي.

بطال فيلم “الهوى سلطان”

يشارك في بطولة فيلم "الهوى سلطان": منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي.

الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء، ويجسد أحمد داود دور مهندس يُدعى علي.

فيلم "الهوى سلطان" هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”.

مسلسل “كل سنة مرة”

وفي سياق آخر، انتهى أحمد داود من تصوير مسلسله الجديد “كل سنة مرة”، مع المخرج يحيى إسماعيل، وذلك بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل “زينهم”.

ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب أحمد داود، منهم: أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وفرح يوسف. المسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل أحمد داود في رمضان

كما يُحضِّر أحمد داود لمسلسل من ١٥ حلقة في رمضان ٢٠٢٥ بالتعاون مع شركة أروما والمتحدة ومنصة Watch It.

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