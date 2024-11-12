مشاهير العرب - فنانة تشكلية وتعيش في أيرلندا.. من هي خطيبة أحمد داش؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:28 مساءً - استحوذ الفنان أحمد داش على اهتمام قطاع كبير من الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعدما فاجأ الكثير من محبيه بخطوبته أمس الإثنين، بعدما احتفل بها في أجواء عائلية.

وفي هذا السياق، تساءل الكثير من المتابعين على هوية الفتاة التي ارتبط بها أحمد داش، خاصة أنه لم يعلن عن تفاصيل ارتباطه من قبل، وكان يخفي حياته الشخصية عن أنظار الجمهور، ويسلط الضور على أعماله فقط.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول هوية خطيبة أمد داش، تستعرض كلمتك في التقرير التالي لكم أبرز المعلومات عن خطيبة أحمد داش.

أبرز المعلومات عن خطيبة أحمد داش

- هنا محمد سامي، فتاة مصرية تجمع بين الجنسية المصرية والإيطالية.

- تبلغ من العمر 22 عامال، وتعيش في أيرلندا.

- درست في معهد IAD للفنون والتصميم، وتهوى التصوير ومجال الفنون البصرية والفن التشكيلي

- بدأت علاقتها بالفنان أحمد داش منذ عام 2022.

آخر أعمال أحمد داش

وكانت آخر أعمال أحمد داش، هو مسلسل «مسار إجباري» بالتعاون مع الفنان عصام عمر، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

ودارت أحداث العمل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يعيش الشابان علي وحسين حياتين مختلفتين، ثم يكتشفان أنهما شقيقان من الأب، الذي يموت ويتركهما ليواجها مسارا غير حياتهما.

وشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن أبرزهم: صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.