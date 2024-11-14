مشاهير العرب - 10 أفلام تخاطب الطفل والأسرة والمدرسين بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - تشارك المخرجة ساندرا نشأت في الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي بـ 10 أفلام قصيرة من مشروعها «في المدرسة»، وجاء المهرجان تحت رئاسة الفنان حسين فهمي.

مشروع «في المدرسة» هو عبارة عن سلسلة من الأفلام التفاعلية القصيرة، التي تخاطب الطفل والأسرة، والمدرسين أيضا، ويضم المشروع حتى الآن 48 فيلما، ومن المقرر أن يعرض فقط 10 أفلام ضمن فعاليات المهرجان أبرزهم: «وينه ميسي»، و«أم علي»، و«صورة الفصل»، و«يوم الجمعة»، و«كل هذه الlikes»، و«أبجد هوز»، و«المتحف»، و«الواد لابوه»، و«البرنس سليم»، و«مدام ديدي».

موعد عرض أفلام «في المدرسة» بمهرجان القاهرة السينمائي

ومن المقرر عرض أفلام في المدرسة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2024، يوم 16 فبراير بقاعة إيوارت في الجامعة الأمريكية بالتحرير وذلك في تمام الساعة 11 صباح، وسوف يشهد العرض حضور عدد من أطفال المدارس وأسرهم.

ومن جانبها أوضحت المخرجة ساندرا نشأت، أن سلسلة أفلام «في المدرسة»، قائمة على فكرة التفاعل، حيث يتاح للمتفرج اختيار أحد اتجاهين، بناء عليه يتغير مسار الأحداث في الفيلم، وهو ما سيتاح للجمهور عند انطلاق المشروع عبر تطبيق 5 ثواني» خلال الفترة المقبلة.

194 فيلمًا من 72 دولة بمهرجان القاهرة السينمائي

وتشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، عرض مجموعة من الأفلام المختارة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الورش والندوات الفيلمية.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.