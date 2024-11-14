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مشاهير العرب - حسين فهمي يفتتح «أسبوع السينما الصينية» بتوقيع بروتوكول تعاون وتكريم المخرج شين سيشينج - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حسين فهمي يفتتح «أسبوع السينما الصينية» بتوقيع بروتوكول تعاون وتكريم المخرج شين سيشينج - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يفتتح «أسبوع السينما الصينية» بتوقيع بروتوكول تعاون وتكريم المخرج شين سيشينج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - افتتح الفنان حسين فهمي أسبوع السينما الصينية، المقام علي هامش فعاليات الدورة 45 من المهرجان، وذلك بحضور وفد من الصين.

ومن جانبه أشار الفنان حسين فهمي إلى ضرورة توثيق التعاون الثقافي بين البلدين مؤكدا أنه من المهم نتعرف على هذا العالم.

ونوه إلى أنه سوف يتم عرض 7 أفلام صينيه ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي معربا عن تمنيه أن تنال تلك العروض أعجاب الحضور

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 حضور عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم أمس داخل دار الأوبرا أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

ومن المقرر أن تشمل الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، عرض مجموعة من الأفلام المختارة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الورش والندوات الفيلية.

ومن الورش التي ينظمها المهرجان هذا العام، «استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم الصوت والمكساج»، بالتعاون مع «فولبرايت مصر»، ويقدمها مهندس الصوت الأمريكي مونتي تايلور، «عرض وتقديم مشاريع الأفلام للمنتجين والممولين»، بالتعاون مع مؤسسة فيلم اندبندنت الأمريكية، وتستهدف هذه الورشة دعم صناع الأفلام في تقديم مشاريعهم بطرق احترافية لجذب المنتجين والممولين.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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