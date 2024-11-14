مشاهير العرب - محمد شاكر خضير في ضيافة «كاستنج» الحلقة المقبلة بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - يحل المخرج محمد شاكر خضير، ضيفا على برنامج كاستنج الذي يقدمه المخرج عمرو سلامة من خلال شاشة DMC الحلقة المقبلة، والتي من المفترض أن يقيم بها تجارب الأداء المشاركة بهذا السيزون، بالإضافة إلى، حديثه عن الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياته.

وكانت الصفحة الرسمية لبرنامج كاستنج، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن استضافته الحلقة المقبلة، قائلة: «انتظرونا اليوم مع ضيوفنا المخرج محمد شاكر خضير و لوك لينر International acting coach في كاستنج، يعرض في الأوقات التالية: الخميس والجمعة 11 مساءً على dmc، الجمعة والسبت على قناة دبي 11:30 مساءً بتوقيت مصر و 10:30 مساءً بتوقيت دبي».

مفاجأة عمرو الفقي للشركة المتحدة

في وقت سابق، قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي، إنه سعيد بتجربة برنامج «كاستنج»، مشيرا إلى أن الأشياء التي يتم فيها تحقيق آمال الأخرين من أكثر الأشياء التي تسعده.

وأضاف: «إن شاء الله بعد ما يخلص البرنامج والكاستنج، هيبقى في تعاقدات معاكم، ودراما هنعملها مع بعض، وحاجات كتيرة جدا، وربنا يوفقكم كلكم، مضيفا: حتى الناس اللي خرجت من الكاستنج، اللجنة هترشح لنا ناس، وإن شاء الله هيكونوا معانا في الأعمال بتاعتنا».

برنامج كاستينج

برنامج كاستنج، هو مشروع الشركة المتحدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار أنسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصصا حقيقية.

وبعد الإعلان عن البرنامج، قدم الآلاف من المواهب تم التدقيق واختيارهم بعناية بأكثر الطرق نزاهة وعدالة وتكافؤ فرص لاختيار الأنسب لأدوار المسلسل.