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الرياضة - 08:06 - امتحانات الشهادة الإعدادية.. «التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن أوراق الأسئلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:06 - امتحانات الشهادة الإعدادية.. «التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن أوراق الأسئلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - امتحانات الشهادة الإعدادية.. «التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن أوراق الأسئلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:06 مساءً - أصدرت وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى تعليمات جديدة بشأن استعداد المديريات التعليمية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية الالتزام بالآتي:

- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذا أن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول، والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية، ويتم تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الاسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) ــ للمواد الأساسية فقط ــ طبقًا لظروف كل مديرية.

- تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذى يتضمن (موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة).

- التشديد على الطلاب، والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية فى تمام الساعة التاسعة ألا خمس دقائق.

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها، على أن يكون إحتياطيًا فى هذا اليوم.

- الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع السيد مدير الأمن بالمحافظة، لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من السيد المحافظ، واتخاذ إجراءات إعلان النتائج واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

- الشروط التى يجب أن تتوافر، والموانع التى يجب ألا تتواجد في من يشترك فى امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية التى تشرف عليها المحافظة أو المديرية أو الإدارة التعليمية، يتم وضعها حسب نشرة الموانع.

- تتم جميع أعمال الامتحانات المحلية والشهادات المحلية تحت مسئولية السادة مديرى المديريات التعليمية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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