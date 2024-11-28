الرياضة - 08:06 - كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:06 مساءً - خط الرورو.. احتفلت وزارة النقل المصرية مُمثلة في هيئة ميناء دمياط البحري، بتشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لـ خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص خط الرورو بين مصر وإيطاليا، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

تفاصيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا

- مشروع خط الرورو بين مصر وإيطاليا سيساهم في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا.

- زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية.

- سيساهم خط الرورو في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية.

- تسيير التشغيل المستدام لخط الرورو بين مصر وإيطاليا لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.

- الرورو ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية.

- الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري.

- يدعم خط الرورو بين مصر وإيطاليا انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق.

- المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين.

- توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

- دعم العلاقات التجارية بين مصر وإيطاليا.

- الخط الجديد سيتيح وصولا سريعا للمنتجات إلى جميع المدن الأوروبية، حيث لن يستغرق وصول الشحنة بين مينائي دمياط وتريستا سوى يومين ونصف فقط، مقارنة بنحو 6 أيام بالطرق التقليدية.

- الخط سيُمكن المنتجات الإيطالية والأوروبية من الوصول بسهولة ويسر ليس فقط إلى السوق المصرية ولكن أيضاً إلى السوق الأفريقية والشرق الأوسط، عبر بوابة مصر.

- سيتيح للسلع المصرية المُصدرة إلى ميناء تريستا الإيطالي الانتشار في جميع أنحاء السوق الأوروبية، على النحو الذي يُعزز التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين مصر وإيطاليا والذي يمثل أولوية للحكومة الإيطالية في الوقت الراهن.

- من المرجح أن يُطلب من مُشغلي الخط قريباً إضافة المزيد من السفن لتعزيز أهداف هذا المشروع.

- من المتوقع أن يساهم خط الرورو في زيادة حركة الحاويات بين موانئ البحر المتوسط بنسبة 3.5% سنوياً حتى عام 2027.

- إطلاق هذا الخط اليوم بعد سنوات عديدة من الترتيبات.

أول سفينة لنقل البضائع على خط الرورو بين دمياط وإيطاليا

وتعد السفينة OLYMPOS SEAWAYS أول سفينة تابعة للخط الملاحي لنقل البضائع (الرورو) بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي والتي وصلت من إيطاليا إلى ميناء دمياط يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024 وعلى متنها 118 حاوية وتريلا نقل ومعدات بإجمالي وزن 743.5 طن (83 حاوية ثلاجة بإجمالي وزن 415 طن، 33 تريلا نقل بإجمالي وزن 214.5 طن، 2 تريلا نقل على متنها مُستلزمات إنتاج لمصنع ليوني لضفائر السيارات بإجمالي وزن 34 طن، و9 معدات خاصة بمشروع توكيل بان مارين بإجمالي وزن 80 طنا، وتم تفريغها بميناء دمياط حيث تحمل السفينة في رحلتها الأولى من دمياط إلى ميناء تريستا (9 حاويات ثلاجات محملة فاكهة وخضراوات، وحاوية 45 محملة ملابس و9 شاحنات محملة فاكهة وخضار، و2 شاحنة محملة ضفائر) حيث ستصل إلى الأخير يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024.

مواعيد خط الرورو

أما عن مواعيد خط الرورو أسبوعياً من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، ستكون وصول السفينة الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباحاً يوم الإثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعاً إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية، ليتم بعد ذلك نقل تلك المُنتجات برياً إلى المُدن الهولندية المختلفة وانجلترا وبلجيكا.

مشروع خط الرورو

الجدير بالذكر، أن وزارة النقل قامت منذ بدء المُباحثات على مشروع خط الرورو بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018 و2019، بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل أية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط، كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي - مشغلو السفن العاملة على الخط - التعاون الجمركي - النقل البري - البضائع المنقولة).

تخفيض رسوم الموانئ

وأوضحت الوزارة أنه تم تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88% على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل، مع تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولار أمريكي لكل شاحنة وارد، و350 دولارا أمريكيا لكل شاحنة صادر، لتصبح 100 دولار أمريكي سواء للصادر أو الوارد، كما تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ - مذكرة للتعاون الجمركي - إعلان نوايا مع الخط على السفينة - الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمة خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري).

ولفتت الوزارة إلى أنه في إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المُصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.