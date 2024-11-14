خالد حسين: مباراة اعتزالي أمام الزمالك تاج كبير على رأسي - أخبار كلمتك

خالد حسين: مباراة اعتزالي أمام الزمالك تاج كبير على رأسي - أخبار كلمتك

حسين شكري مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لـ أحمد صلاح - أخبار كلمتك

حسين شكري مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لـ أحمد صلاح - أخبار كلمتك

كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: الدولة حريصة على تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: الدولة حريصة على تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «البطلة شافت إني مش أمُّور كفاية».. إسلام إبراهيم عن انسحابه من دور بطولي بماراثون رمضان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «البطلة شافت إني مش أمُّور كفاية».. إسلام إبراهيم عن انسحابه من دور بطولي بماراثون رمضان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:21 - رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:21 - رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - إسلام إبراهيم يكشف سر تجسيده لأدوار الستات «فيديو» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - إسلام إبراهيم يكشف سر تجسيده لأدوار الستات «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إسلام إبراهيم يكشف سر تجسيده لأدوار الستات «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - حل الفنان إسلام إبراهيم، ضيفا على برنامج الراديو بيضحك الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى من خلال إذاعة راديو 9090، اليوم الخميس، والتي كشف بها عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياته الفنية والشخصية.

وكشف إسلام إبراهيم، خلال لقائه بالراديو بيضحك، عن سر تجسيده لشخصية الستات، قائلا: «مكنتش متخيل أن شخصية استاند أب كوميدي هو كان برنامج اسكتش، وكمان عندي مشكلة إني بتعامل مع الستات زي الرجالة، وعلى حسب الست اللي هقدمها هيكون شكلها ايه، لأنهم شخصيات كتير أوي بس بيكون على حسب المشروع، وأنا ممثل وبعمل أى دور».

آخر أعمال إسلام إبراهيم

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال إسلام إبراهيم، مشاركته في مسلسل تيتا زوزو بالتعاون مع النجمة إسعاد يونس، الذي عرض عبر شاشة DMC مؤخرا.

تفاصيل مسلسل تيتا زوزو

مسلسل «تيتا زوزو» من بطولة إسعاد يونس إلى جانب كوكبة من النجوم أبرزهم: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

ودارت أحداث مسلسل تيتا زوزو في إطار درامي اجتماعي حول الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.

اقرأ أيضاً
مسلسل تيتا زوزو الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

محمد شاكر خضير في ضيافة «كاستنج» الحلقة المقبلة بهذا الموعد «صورة»

بطولة إسعاد يونس.. موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل تيتا زوزو على WATCH IT

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

أول صور من فيلم Die, My Love - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق