مشاهير العرب - إسلام إبراهيم يكشف سر تجسيده لأدوار الستات «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - حل الفنان إسلام إبراهيم، ضيفا على برنامج الراديو بيضحك الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى من خلال إذاعة راديو 9090، اليوم الخميس، والتي كشف بها عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياته الفنية والشخصية.

وكشف إسلام إبراهيم، خلال لقائه بالراديو بيضحك، عن سر تجسيده لشخصية الستات، قائلا: «مكنتش متخيل أن شخصية استاند أب كوميدي هو كان برنامج اسكتش، وكمان عندي مشكلة إني بتعامل مع الستات زي الرجالة، وعلى حسب الست اللي هقدمها هيكون شكلها ايه، لأنهم شخصيات كتير أوي بس بيكون على حسب المشروع، وأنا ممثل وبعمل أى دور».

آخر أعمال إسلام إبراهيم

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال إسلام إبراهيم، مشاركته في مسلسل تيتا زوزو بالتعاون مع النجمة إسعاد يونس، الذي عرض عبر شاشة DMC مؤخرا.

تفاصيل مسلسل تيتا زوزو

مسلسل «تيتا زوزو» من بطولة إسعاد يونس إلى جانب كوكبة من النجوم أبرزهم: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

ودارت أحداث مسلسل تيتا زوزو في إطار درامي اجتماعي حول الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.